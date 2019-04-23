Череповчан осудят за угон мотоцикла спустя пять лет

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-23T11:56:20+03:00

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Череповчане угнали мотоцикл пять лет назад. А попадут под суд только сейчас.

По версии следствия, двое 15-летних парней угнали мотоцикл «Стелс Флайм 200» в 2014 году.

Байк стоял возле одного из домов на улице Ломоносова. Так как завести его они не смогли, то ребята укатили технику до одного из домов на улице Бардина.

У полиции остались отпечатки пальцев одного из угонщиков.

Один из них пошел в армию, где у него сняли отпечатки пальцев. Когда молодой человек вернулся со службы, его пригласили в полицию.

Череповчанин признался, что совершал угон, но был не один.

Его приятеля также пригласили на допрос.

Сейчас молодые люди ждут суда - им предстоит понести наказаниеза преступление, свершенное 5 лет назад, сообщает СУ СК РФ по ВО.

ИСТОЧНИК KP.RU