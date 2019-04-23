Череповчан осудят за угон мотоцикла спустя пять лет
Череповчане угнали мотоцикл пять лет назад. А попадут под суд только сейчас.
По версии следствия, двое 15-летних парней угнали мотоцикл «Стелс Флайм 200» в 2014 году.
Байк стоял возле одного из домов на улице Ломоносова. Так как завести его они не смогли, то ребята укатили технику до одного из домов на улице Бардина.
У полиции остались отпечатки пальцев одного из угонщиков.
Один из них пошел в армию, где у него сняли отпечатки пальцев. Когда молодой человек вернулся со службы, его пригласили в полицию.
Череповчанин признался, что совершал угон, но был не один.
Его приятеля также пригласили на допрос.
Сейчас молодые люди ждут суда - им предстоит понести наказаниеза преступление, свершенное 5 лет назад, сообщает СУ СК РФ по ВО.
ИСТОЧНИК KP.RU