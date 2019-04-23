2019-04-23T08:06:36+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний тотьмич стал матерым вором

Ему грозит тюрьма
Иван Чухнин
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18-летний юноша, который не работал и не учился, обвиняется в серии краж.

В феврале 2018 года тотьмич, будучи несовершеннолетним, пришел в общежитие местного колледжа. Там он украл «iPhone 5S» стоимостью 5000 рублей, пока 17-летний хозяин выходил из комнаты. У другого студента он украл ноутбук «Тошиба».

За вором числится еще одна кража: м марте на берегу реки Сухоны он вскрыл металлический гараж и украл мотор от лодки. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В тот же день ииз чужого гаража он забрал бензопилу «Штиль» за 25 тысяч рублей и устройство для зарядки аккумуляторов за 12 тысяч.

Расследование уголовного дела по статье "Кража" завершено, материалы направлены в суд.

Вору грозит до шести лет колонии, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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