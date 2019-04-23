Под Череповцом горела дачная деревня

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-23T08:29:56+03:00

Четыре дома, три бани и гараж уничтожены огнем

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Пожар в дачной деревне случился 22 апреля. В деревне Шепелево под Череповцом оборвался провод, возгорание травы перешло на дом, а после - на на другие дома.

Пожар продолжался несколько часов. Пострадали шесть дачных домов.Вот что рассказал Андрей Горчаков, начальник 2-го отряда ФПС по Вологодской области:

- Загорелся дачный дом № 11. Сигнал прошел в 13.35, на момент прибытия пожарных 2 дома уже догорали. Всего уничтожены 4 дома - они сгорели до фундаментов. Еще 2 дома повреждены. Также сгорели 3 бани и 1 гараж. 6 домов мы отстояли. В деревне находились 3 человека, в том числе одна неходячая пенсионерка.

По словам Андрея Горчакова, , ближайший пожарный пост находится в деревне Ягницы - это 15 км от места ЧП. Кроме того, на ликвидацию стянули огнеборцев из Кадуя, Хохлово, Череповца и Шухободи. В 16.50 локализовали очаг, в 18.30 ликвидировали открытое горение. Еще полчаса потребовалось на ликвидацию всего пожара. На месте работали 7 единиц техники и 19 человек личного состава.

Как сообщает Горд Че, помогали и местные жители. Были задействованы 3 мотопомпы - на водоемы протянули 3 магистральных линии - 2 по 100 метров и одну 60-метровую.

На месте остается одна дежурная машина, поскольку очаги возгорания еще имеются, кроме того, обстановку осложняет ветер. На место выезжали специалисты МРСК Вологдаэнерго и руководство Череповецкого района.

Ущерб подсчитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU