2019-04-23T07:46:26+03:00
Происшествия

Череповчанин угнал авто, чтобы съездить в деревню

Его вычислили
Иван Чухнин
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В Череповце полицейские задержали угонщика авто.

27-летний местный житель заподозрен в угоне автомобиля ВАЗ-21099.

В полицию заявление об угоне принес 32-летний мужчина.

Он не обнаружил своей машины во дворе дома в Заягорбском районе.

Полицейские сработали четко: нашли «девяносто девятую» брошенной на обочине дороги Череповец – Белозерск. А попавший под подозрение молодой человек признался, что во время прогулки по Заягробскому району он заметил незапертый автомобиль. Он решил съездить на нем к родственникам в Белозерский район. И доехал бы, но в баке закончился бензин.

Легковушку вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Угон»).

Череповчанину грозит пять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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