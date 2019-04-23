Череповчанин угнал авто, чтобы съездить в деревню
В Череповце полицейские задержали угонщика авто.
27-летний местный житель заподозрен в угоне автомобиля ВАЗ-21099.
В полицию заявление об угоне принес 32-летний мужчина.
Он не обнаружил своей машины во дворе дома в Заягорбском районе.
Полицейские сработали четко: нашли «девяносто девятую» брошенной на обочине дороги Череповец – Белозерск. А попавший под подозрение молодой человек признался, что во время прогулки по Заягробскому району он заметил незапертый автомобиль. Он решил съездить на нем к родственникам в Белозерский район. И доехал бы, но в баке закончился бензин.
Легковушку вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Угон»).
Череповчанину грозит пять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU