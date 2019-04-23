Предпочел семью: Гранатов ушел с должности директора ТЮЗа
Борис Гранатов ушел с поста руководителя вологодского Театра для детей и молодежи.
Областная прокуратура выявила конфликт интересов - в театре под руководством Гранатова трудится художник по костюмам Ольга Резниченко, его супруга.
И хотя договоры на создание костюмов подписывает директор ТЮЗа Наталья Рассадина, согласно Уставу, за Гранатовым оставался решающий голос.
У режиссера был выход - развестись, но он решил по-другому.
После изменения Устава решающий голос в делах театра теперь принадлежит директору Наталье Рассадиной. Гранатов 17 апреля уволился по собственному желанию с должности руководителя, занимавшегося финансовыми и хозяйственными вопросами.
Формально он стал вторым лицом в ТЮЗе, однако остается первым творческим человеком — художественным руководителем и главным режиссером, сообщает издание "В точку".
ИСТОЧНИК KP.RU