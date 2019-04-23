Предпочел семью: Гранатов ушел с должности директора ТЮЗа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-23T11:19:32+03:00

А мог бы просто развестись

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Борис Гранатов ушел с поста руководителя вологодского Театра для детей и молодежи.

Областная прокуратура выявила конфликт интересов - в театре под руководством Гранатова трудится художник по костюмам Ольга Резниченко, его супруга.

И хотя договоры на создание костюмов подписывает директор ТЮЗа Наталья Рассадина, согласно Уставу, за Гранатовым оставался решающий голос.

У режиссера был выход - развестись, но он решил по-другому.

После изменения Устава решающий голос в делах театра теперь принадлежит директору Наталье Рассадиной. Гранатов 17 апреля уволился по собственному желанию с должности руководителя, занимавшегося финансовыми и хозяйственными вопросами.

Формально он стал вторым лицом в ТЮЗе, однако остается первым творческим человеком — художественным руководителем и главным режиссером, сообщает издание "В точку".

ИСТОЧНИК KP.RU