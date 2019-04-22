В Вологде определились, кто будет ремонтировать дороги

22 Апр 18:15 2019-04-22T18:16:18+03:00

В ближайшее время пройдет еще один конкурс

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Стали известны результаты конкурса на право ремонтировать дороги в Вологде. Победителями стали "Магистраль" и "Дорсервис". Общая стоимость трех разыгранных лотов составила 417,5 миллиона рублей.Ремонты пройдут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, контракты с победителями будут подписаны на следующей неделе.

«Дорсервис» займется участками улиц Гагарина от улицы Петина до Окружного шоссе и улицы Пролетарской от улицы Кирова до переулка Парковый.

«Магистраль» будет ремонтировать:

— участок улицы Некрасова от реки до улицы Чернышевского;

— участок улицы Предтеченской от моста 800-летия до улицы Мира;

— участок улицы Прокатова от улицы Горького до улицы Северной (бывшего переезда);

— участок улицы Карла Маркса от улицы Саммера до улицы Чернышевского;

— всю улицу Северную, включая кольцевой перекресток с Карла Маркса;

— улицу Пугачева. На ней впервые появится асфальт.

В ближайшие дни состоится еще один аукцион, будет выставлен лот на ремонт Пошехонского шоссе от кольцевой развязки до границы города. «На дорогах, где будет производиться ремонт, выявлены участки водопроводных и тепловых сетей, которые необходимо заменить. Специалисты уже приступили к работам. Ремонты дорог в Вологде стартуют в мае. Все три контракта нужно выполнить до 20 октября», — сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в 2019 году в Вологде предстоит отремонтировать 13 километров дорог на площади в 188 тысяч квадратных метров. На эти цели город получит 600 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU