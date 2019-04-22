Два жителя Кемерово не вернутся домой из Череповца

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-22T16:11:17+03:00

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В одной из череповецких квартир на улице Ленина нашли труп: молодого мужчину ударили ножом.

Как выяснилось, это был 32-летний житель Кемерово, он находился в командировке.

По подозрению был задержан 35-летний земляк и коллега погибшего, две недели работавший монтажником оборудования. сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, ЧП случилось 21 апреля около 7 часов вечера. Коллеги проживали в квартире, которую снял для них работодатель.

Вечером они выпили и поссорились, в ходе конфликта один ударил другого ножом в область грудной клетки. От сквозного ранения 32-летний кемеровчанин скончался на месте.

Подозреваемый пояснил, что схватился за нож, потому что потерпевший ударил его по лицу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU