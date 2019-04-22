Массовый вброс фальшивых денег произошел в Череповце

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-22T14:18:33+03:00

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В Череповце сотрудники полиции задержали двух молодых людей: их подозревают в сбыте фальшивых банкнот. Как сообщает УМВД по Череповцу, в полицию поступила информация, что в городе идет массовый сбыт фальшивых денег. Как правило, они сбывались в небольших торговых точках, где не было прибора для их проверки.

Вскоре полиция задержала подозреваемых. Ими оказались молодые люди 1994 и 2002 годов рождения. Оба - череповчане. Один из них рассказал, что фальшивки на сумму около 130000 рублей за 50 тысяч рублей он с товарищем купил в интернете.

Оплаченный заказ им доставила транспортная компания. Всего они купили 57 2- и 5-тысячных банкнот.

Как выяснилось, 5 подделок 17-летний парень успел сбыть. Остальные купюры полицейские обнаружили у 25-летнего подозреваемого.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

ИСТОЧНИК KP.RU