Пятеро пьяных вологжан перевернулись на Сухоне

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-22T13:09:37+03:00

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Пятеро вологжан перевернулись на "Казанке" на реке Сухоне. ЧП произошло около 9 вечера в воскресенье, 21 апреля, в Тотемском районе.

Нетрезвые молодые люди раскатывали по реке Сухоне на лодке. Однако на вираже «Казанка» перевернулась.

Вологжане самостоятельно смогли из ледяной воды выбраться на берег. А вот лодку пришлось вытаскивать спасателям. Они достали ее на следующее утро.

А перед тем как передать "Казанку" веселой компании, провели воспитательную беседу, сообщает сайт Аварийно-спасательной службы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU