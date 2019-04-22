Вологодские воры обокрали на вокзале пермяка на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-22T12:56:21+03:00

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32-летний житель Перми днем уснул в привокзальном парке. А когда проснулся, не досчитался своих вещей: у него исчезла сумка с брендовым ноутбуком.

Мужчина направился к полицейским на транспорте. Он рассказал, что будучи трезвым, но уставшим, он, ожидая поезда, заснул. В сумке с ноутбуком у него были комплектующие, а также ключи. Ущерб он оценил в 100 тысяч рублей.

Полицейские в тот же день вычислили и задержали воров. Парочка вологжан -36-летний вологжанин и его 53-летняя знакомая, даже не успели продать краденое.

Сейчас против них расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU