В Соколе легковушка сбила бетонный столб, четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-22T11:15:14+03:00

Автомобиль восстановлению не подлежит. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Старенький ВАЗ на скорости протаранил бетонный столб, который не выдержал удара и рухнул. Машина также восстановлению не подлежит.

ДТП случилось на улице Советской, в районе центральной площади.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, авария произошла в воскресенье, 21 апреля в 18:00.

В салоне было 4 человека, все они получили серьезные травмы. Скорой помощью они доставлены в райбольницу. За рулем ВАЗ-21099 находился 40-летний водитель, у него диагностирован перелом костей таза, черепно-мозговая травма.

На заднем сидении находился 16-летний подросток, он получил сотрясение мозга и перелом ключицы.У 28-летнего мужчины врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, женщина 39 лет, получила сотрясение мозга и перелом предплечья.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU