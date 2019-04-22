В Соколе легковушка сбила бетонный столб, четверо пострадавших
Старенький ВАЗ на скорости протаранил бетонный столб, который не выдержал удара и рухнул. Машина также восстановлению не подлежит.
ДТП случилось на улице Советской, в районе центральной площади.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, авария произошла в воскресенье, 21 апреля в 18:00.
В салоне было 4 человека, все они получили серьезные травмы. Скорой помощью они доставлены в райбольницу. За рулем ВАЗ-21099 находился 40-летний водитель, у него диагностирован перелом костей таза, черепно-мозговая травма.
На заднем сидении находился 16-летний подросток, он получил сотрясение мозга и перелом ключицы.У 28-летнего мужчины врачи диагностировали сотрясение головного мозга.
Пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, женщина 39 лет, получила сотрясение мозга и перелом предплечья.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU