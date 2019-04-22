2019-04-22T10:55:18+03:00
Происшествия

В Вологде "из-за бомжей" горела военная комендатура

С пожаром справились за полчаса
Иван Чухнин
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В Вологде горела военная комендатура - двухэтажное кирпичное здание на Набережной 6-й Армии, 111.

В воскресенье в 19:50 очевидец сообщил о пожаре в дежурную часть.

Как сообщает областное управление МЧС, здание принадлежит Военному территориальному управлению имущественных отношений по Санкт - Петербургу и сейчас не эксплуатируется.

На вызов было направлено 17 спасателей на 6 спецмашинах.

К 20:23 пожар был потушен. Возгорание возникло на втором этаже, там повреждена внутренняя отделка. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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