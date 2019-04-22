В Череповце женщина на иномарке сбила школьника

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-22T10:14:03+03:00

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ДТП случилось в воскресенье вечером на Шекснинском проспекте.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, женщина 1988 года рождения управляла иномаркой - автомобилем «Мазда 3».

Под колеса попал мальчик 2008 года рождения. Школьник внезапно появился из-за припаркованной машины.

На место прибыла скорая помощь. Медики оставили школьника на месте: у ребенка диагностирована острая реакция на стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU