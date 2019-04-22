В Череповце женщина на иномарке сбила школьника
Он внезапоно появился из-за машины
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:
ДТП случилось в воскресенье вечером на Шекснинском проспекте.
Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, женщина 1988 года рождения управляла иномаркой - автомобилем «Мазда 3».
Под колеса попал мальчик 2008 года рождения. Школьник внезапно появился из-за припаркованной машины.
На место прибыла скорая помощь. Медики оставили школьника на месте: у ребенка диагностирована острая реакция на стресс.
ИСТОЧНИК KP.RU