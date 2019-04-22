2019-04-22T10:02:21+03:00
Общество

Пропавший в Вологде 13-летний мальчик найден

Он загостился у друзей
Иван Чухнин
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Пропавший в Вологде ушедший в школу 13-летний мальчик нашелся. Как оказалось, школьник был в гостях. Между тем волонтеры объявили поиск.

Информация о поисках появилась в субботу от поисково-спасательного отряда «Ты не один».

Подросток ушел из дома № 20 г на улице Дальней, а вечером домой не вернулся.

Школьник был обнаружен спустя сутки. По некоторым данным, он загостился у друзей.

Полиция проводит проверку обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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