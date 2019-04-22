Пропавший в Вологде 13-летний мальчик найден
Он загостился у друзей
Изменить размер текста:
Пропавший в Вологде ушедший в школу 13-летний мальчик нашелся. Как оказалось, школьник был в гостях. Между тем волонтеры объявили поиск.
Информация о поисках появилась в субботу от поисково-спасательного отряда «Ты не один».
Подросток ушел из дома № 20 г на улице Дальней, а вечером домой не вернулся.
Школьник был обнаружен спустя сутки. По некоторым данным, он загостился у друзей.
Полиция проводит проверку обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU