В Череповце девушка с ребенком обчистила съемную квартиру
Девушка обчистила съемную квартиру, прихватив даже электрические розетки.
Жительница Череповца сдала свою квартиру молодой девушке с маленьким ребенком. Был заключен договор аренды.
Когда через несколько месяцев хозяйка посетила квартиру, там выяснилось, что квартиросъемщица исчезла. В квартире остались лишь голые стены: пропала мебель, посуда, техника и даже розетки.
Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским.
Женщину удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело. Аферистка предстала перед судом.
Были учтены смягчающие обстоятельства - у девушки грудной ребенок.
Она признана виновной, ей вынесен условный срок, сообщает прокуратура Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU