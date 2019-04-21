В Череповце девушка с ребенком обчистила съемную квартиру

21 Апр 21:23 2019-04-21T21:23:37+03:00

Из квартиры было вынесено все, включая розетки

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Девушка обчистила съемную квартиру, прихватив даже электрические розетки.

Жительница Череповца сдала свою квартиру молодой девушке с маленьким ребенком. Был заключен договор аренды.

Когда через несколько месяцев хозяйка посетила квартиру, там выяснилось, что квартиросъемщица исчезла. В квартире остались лишь голые стены: пропала мебель, посуда, техника и даже розетки.

Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским.

Женщину удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело. Аферистка предстала перед судом.

Были учтены смягчающие обстоятельства - у девушки грудной ребенок.

Она признана виновной, ей вынесен условный срок, сообщает прокуратура Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU