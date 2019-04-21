2019-04-21T10:55:21+03:00
Происшествия

В Вологде подростки подожгли контейнер для сбора макулатуры

Их разыскивает полиция
Иван Чухнин
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Инцидент случился субботним вечером в Вологде. Несколько подростков искали развлечения в районе улицы Пугачева.

Около дома №30 они увидели контейнер для сбора макулатуры. Подростки взяли коробок спичек, подожгли его и бросили в контейнер. В результате он полностью выгорел.

Едва контейнер загорелся, малолетние хулиганы сбежали.Сейчас полиция устанавливает их личности.

Возмещать ущерб придется их родителям. Кроме того, им грозит крупный штраф.

Напомним, в 5-м микрорайоне Вологды хулиганили подростки 10-13 лет. Они вымогали деньги у прохожих - у женщин и пенсионеров. В результате младший из нарушителей отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, два других помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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