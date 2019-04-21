В Череповце мэрия отремонтирует дебаркадер
В Череповце восстановят плавучий речной вокзал у Соборной горки. Дебаркадер вернулся в собственность города. Некоторое время здание принадлежало предпринимателю Александру Желтову, который был крупным должником. В результате здание арестовали судебные приставы и выставили на торги. Его решили заполучить власти, они и займутся его реставрацией. Об этом сообщала мэр города металлургов Елена Авдеева.
Пять последних лет в его ремонт совсем не вкладывались деньги. Как сообщает портал Город Че, речной вокзал построили в 50-е годы прошлого столетия, с пристани отправлялись речные суда.
С 2003 года речной вокзал принадлежал предпринимателю Александру Желтову. Власти города надеются, что вокзал станет историческим памятником Череповца, точкой показа. В 2018 году дебаркадер вошел в ТОП-10 достопримечательностей города металлургов.
ИСТОЧНИК KP.RU