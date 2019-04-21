2019-04-21T09:28:21+03:00
Общество

В Череповце мэрия отремонтирует дебаркадер

Его выкупили у предпринимателя за долги
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце восстановят плавучий речной вокзал у Соборной горки. Дебаркадер вернулся в собственность города. Некоторое время здание принадлежало предпринимателю Александру Желтову, который был крупным должником. В результате здание арестовали судебные приставы и выставили на торги. Его решили заполучить власти, они и займутся его реставрацией. Об этом сообщала мэр города металлургов Елена Авдеева.

Пять последних лет в его ремонт совсем не вкладывались деньги. Как сообщает портал Город Че, речной вокзал построили в 50-е годы прошлого столетия, с пристани отправлялись речные суда.

С 2003 года речной вокзал принадлежал предпринимателю Александру Желтову. Власти города надеются, что вокзал станет историческим памятником Череповца, точкой показа. В 2018 году дебаркадер вошел в ТОП-10 достопримечательностей города металлургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13-летний вологжанин ушел в школу и не вернулся
В Вологде подростки подожгли контейнер для сбора макулатуры
В центре Череповца неосторожный курильщик устроил пожар в квартире и погиб
В Череповце из окна школы выпал ученик
В Вологде бойцы Росгвардии вычислили мужчину, находившегося в розыске
Таксисты не дали двум отморозкам задушить девушку-водителя
В Вологде более 400 жителей выедут из ветхого и аварийного жилья
В Вологде можно бесплатно проверить уровень сахара в крови
Деньги из охранного предприятия выбивали следователи
Пьяный водитель протаранил "Газели" в Череповце
Вологжанка, задолжавшая 800 тысяч рублей своим детям, отправилась в колонию
Под Вологдой двух пенсионеров и 27-летнюю женщину спасатели сняли с льдины
Домашний тиран избил девятилетнего пасынка в Череповце
Вологодским судом осуждена нерадивая мать погибшего младенца
В Шексне полностью сгорела иномарка
Вологодская полиция просит опознать женщину
В эти выходные до вологодских кладбищ будет пущены дополнительные автобусы
В Вологодской области отремонтируют 140 километров федеральных трасс
На Вологодчине закроют букмейкерские конторы
Серийный грабитель из Вологды отправился в колонию
Под Вологдой горел цех пиломатериалов
Вологодский военный суд осудил Кокорина с другом за грабеж
Вологодская пенсионерка едва не погибла под американским "Крайслером"
В Вологодской области на четвертые сутки нашли потонувшего малыша
Две мины были обнаружены в пруду в Вологодской области
Главного врача областного тубдиспансера уволили из-за работавших у него сыновей