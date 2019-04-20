В центре Череповца неосторожный курильщик устроил пожар в квартире и погиб
В центре Череповца произошел пожар. Сигнал о пожаре поступила на пульт дежурного 19 апреля в 18:30.
На место отправились 6 машин (4 автоцистерны, 1 автолестницу и автоштаб) с 20 сотрудниками пожарной охраны.
Ближайшее пожарно-спасательное подразделение прибыло через 4 минуты.
Пожар полыхал на 3 этаже в двухкомнатной квартире в пятиэтажном жилом кирпичном многоквартирном доме.
Сотрудники пожарной охраны вскрыли входную дверь квартиры. В одной из комнат они обнаружили горящие постельные принадлежности.
Собственник квартиры, мужчина 1935 года рождения, лежал на дымящейся кровати без признаков жизни.
С верхних этажей эвакуировали на улицу шестерых жильцов.
Локализовать очаг удалось в 18:38.
Квартира по всей площади закопчена продуктами горения.
Причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU