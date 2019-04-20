В центре Череповца неосторожный курильщик устроил пожар в квартире и погиб

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-20T16:19:49+03:00

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В центре Череповца произошел пожар. Сигнал о пожаре поступила на пульт дежурного 19 апреля в 18:30.

На место отправились 6 машин (4 автоцистерны, 1 автолестницу и автоштаб) с 20 сотрудниками пожарной охраны.

Ближайшее пожарно-спасательное подразделение прибыло через 4 минуты.

Пожар полыхал на 3 этаже в двухкомнатной квартире в пятиэтажном жилом кирпичном многоквартирном доме.

Сотрудники пожарной охраны вскрыли входную дверь квартиры. В одной из комнат они обнаружили горящие постельные принадлежности.

Собственник квартиры, мужчина 1935 года рождения, лежал на дымящейся кровати без признаков жизни.

С верхних этажей эвакуировали на улицу шестерых жильцов.

Локализовать очаг удалось в 18:38.

Квартира по всей площади закопчена продуктами горения.

Причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU