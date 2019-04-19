2019-04-19T17:53:48+03:00
Происшествия

Таксисты не дали двум отморозкам задушить девушку-водителя

Инцидент произошел на улице Зосимоской
Иван Чухнин
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18 апреля, около 9 часов вечера, у дома на улице Зосимовской, 91, двое мужчин потребовали девушку подвести, причем без денег, в противном случае угрожали расправой. Завязалась потасовка.

На помощь ей сначала пришли таксисты - у девушки в машине была рация Затем встревоженный прохожий позвонил в дежурную часть:"На девушку напали хулиганы".

На место происшествия подоспели сотрудники ДПС, которые задержали двух мужчин -1977 и 1992 годов рождения. На них составлены административные протоколы.

В результате одного из них арестовали на 5 суток, второго - оштрафовали..

Материалы будут проверяться, сообщили в УМВД России по г. Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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