Таксисты не дали двум отморозкам задушить девушку-водителя
18 апреля, около 9 часов вечера, у дома на улице Зосимовской, 91, двое мужчин потребовали девушку подвести, причем без денег, в противном случае угрожали расправой. Завязалась потасовка.
На помощь ей сначала пришли таксисты - у девушки в машине была рация Затем встревоженный прохожий позвонил в дежурную часть:"На девушку напали хулиганы".
На место происшествия подоспели сотрудники ДПС, которые задержали двух мужчин -1977 и 1992 годов рождения. На них составлены административные протоколы.
В результате одного из них арестовали на 5 суток, второго - оштрафовали..
Материалы будут проверяться, сообщили в УМВД России по г. Вологде.
ИСТОЧНИК KP.RU