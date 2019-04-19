2019-04-19T17:32:22+03:00
Экономика

В Вологде более 400 жителей выедут из ветхого и аварийного жилья

В этом году для них квартиры будут покупать
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде продолжат расселять ветхое и аварийное жилье: более 400 горожан получат квартиры в этом году.

61 дом включен в областную программу по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Этот документ утвердили в начале апреля.

Все здания, которые планируется расселить, были признаны ветхими и аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Программа рассчитана на шесть лет и затронен более 1400 человек.

"Благодаря ей будет расселено 18,4 тысячи квадратных метров жилья... На первом этапе, а это 2019-2020 годы, решим вопрос покупкой квартир. Планируется приобрести около 5000 квадратных метров жилья. Благодаря этому расселим 14 домов, в которых проживает 406 человек. На эти цели в 2019 году выделено около 176 миллионов рублей. Преимущественно это федеральные средства, также есть областное и городское софинансирование. Планируется, что программа на этот год будет утверждена до 1 июня. После этого начнутся аукционы по покупке квартир», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, следующие этапы реализации программы предусматривают и строительство муниципальных многоквартирных домов.

Сейчас для этого подбираются земельные участки.

Всего за шесть лет на переселение вологжан из ветхого и аварийного жилья будет потрачено 652 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Таксисты не дали двум отморозкам задушить девушку-водителя
В Вологде можно бесплатно проверить уровень сахара в крови
Деньги из охранного предприятия выбивали следователи
Пьяный водитель протаранил "Газели" в Череповце
Вологжанка, задолжавшая 800 тысяч рублей своим детям, отправилась в колонию
Под Вологдой двух пенсионеров и 27-летнюю женщину спасатели сняли с льдины
Домашний тиран избил девятилетнего пасынка в Череповце
Вологодским судом осуждена нерадивая мать погибшего младенца
В Шексне полностью сгорела иномарка
Вологодская полиция просит опознать женщину
В эти выходные до вологодских кладбищ будет пущены дополнительные автобусы
В Вологодской области отремонтируют 140 километров федеральных трасс
На Вологодчине закроют букмейкерские конторы
Серийный грабитель из Вологды отправился в колонию
Под Вологдой горел цех пиломатериалов
Вологодский военный суд осудил Кокорина с другом за грабеж
Вологодская пенсионерка едва не погибла под американским "Крайслером"
В Вологодской области на четвертые сутки нашли потонувшего малыша
Две мины были обнаружены в пруду в Вологодской области
Главного врача областного тубдиспансера уволили из-за работавших у него сыновей