В Вологде более 400 жителей выедут из ветхого и аварийного жилья

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-19T17:32:22+03:00

В этом году для них квартиры будут покупать

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В Вологде продолжат расселять ветхое и аварийное жилье: более 400 горожан получат квартиры в этом году.

61 дом включен в областную программу по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Этот документ утвердили в начале апреля.

Все здания, которые планируется расселить, были признаны ветхими и аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Программа рассчитана на шесть лет и затронен более 1400 человек.

"Благодаря ей будет расселено 18,4 тысячи квадратных метров жилья... На первом этапе, а это 2019-2020 годы, решим вопрос покупкой квартир. Планируется приобрести около 5000 квадратных метров жилья. Благодаря этому расселим 14 домов, в которых проживает 406 человек. На эти цели в 2019 году выделено около 176 миллионов рублей. Преимущественно это федеральные средства, также есть областное и городское софинансирование. Планируется, что программа на этот год будет утверждена до 1 июня. После этого начнутся аукционы по покупке квартир», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, следующие этапы реализации программы предусматривают и строительство муниципальных многоквартирных домов.

Сейчас для этого подбираются земельные участки.

Всего за шесть лет на переселение вологжан из ветхого и аварийного жилья будет потрачено 652 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU