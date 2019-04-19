В Вологде можно бесплатно проверить уровень сахара в крови
В Вологде бесплатно можно проверить уровень сахара в крови 21 апреля у ТЦ "Мармелад".
На парковке на Пошехонском шоссе, у дома 22, передвижной медпункт будет работать с 9:00 до 13:00 часов.
Подойти к медикам можно без документов, приченм и после еды. Результат будет известен в течение минуты.
Если уровень сахара выше нормы, то пациента запишут на прием к врачу-эндокринологу диабетологического центра для дальнейшего обследования.
Акцию проводит Департамент здравоохранения Вологодской области.
По данным специалистов, около 20 тыс. человек не знают о своем заболевании.
На учете врачей стоят около 40 тыс. человек.
Важно вовремя заметить болезнь. Для этого необходимо регулярно проверять уровень сахара.
ИСТОЧНИК KP.RU