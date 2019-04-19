2019-04-19T17:20:17+03:00
Общество

В Вологде можно бесплатно проверить уровень сахара в крови

Только один день и за одну минуту
Иван Чухнин
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За одну минуту и бесплатно!За одну минуту и бесплатно!Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Вологде бесплатно можно проверить уровень сахара в крови 21 апреля у ТЦ "Мармелад".

На парковке на Пошехонском шоссе, у дома 22, передвижной медпункт будет работать с 9:00 до 13:00 часов.

Подойти к медикам можно без документов, приченм и после еды. Результат будет известен в течение минуты.

Если уровень сахара выше нормы, то пациента запишут на прием к врачу-эндокринологу диабетологического центра для дальнейшего обследования.

Акцию проводит Департамент здравоохранения Вологодской области.

По данным специалистов, около 20 тыс. человек не знают о своем заболевании.

На учете врачей стоят около 40 тыс. человек.

Важно вовремя заметить болезнь. Для этого необходимо регулярно проверять уровень сахара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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