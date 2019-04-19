Деньги из охранного предприятия выбивали следователи

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-19T16:00:03+03:00

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Череповчанин попросил слелователей помочь получить расчет от бывшего работодателя.

По информации следственного управления СК РФ по Вологодской области, жалоба поступила в интернет-приемную ведомства.

59-летний мужчина жаловался на невыплату зарплаты. Затем он пришел на личный прием руководителя череповецкого отдела СК.

По его словам, в январе 2019 года он уволился из частного охранного предприятия. При этом причитающиеся ему 13 тысяч рублей он так и не получил.

Была проведена проверка его слов. Факты подтвердились, на руководителя ЧОПа завели уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

В результате деньги бывший охранник получил, но уголовное дело осталось. Сейчас предприятие проверяют - не было ли долгов и перед другими работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU