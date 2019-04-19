2019-04-19T15:13:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель протаранил "Газели" в Череповце

Пострадали все три машины и сам лихач
Иван Чухнин
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Иномарка отправилась на спецстоянку.Иномарка отправилась на спецстоянку.Фото: по Череповцу ОГИБДД
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Пьяный водитель протаранил стоявшие на обочине "Газели". ЧП случилось ночью, во втором часу, у дома №1 улицы Красной в Череповце. За рулем "Шкоды" находился 21-летний молодой человек.

Как сообщает ОГИБДД Череповца, водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле «Шкода Октавия». На скорости он врезался в припаркованный вдоль дороги ГАЗ-2834.

От удара иномарку откинуло на другую авто - ГАЗ-2788.

Прибывшие на место спасатели деблокировали капот «Шкоды» и отключили аккумуляторную батарею.

Как выяснилось, одна "Газель" принадлежит 33-летнему череповчанину, второй собственник устанавливается.

Как выяснилось, у виновника аварии нет водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования он отказался. В аварии он получил ссадины лба, ушиб плеча. Скорая помощь осмотрела его и оставила на месте ДТП. А разбитая иномарка отправилась на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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