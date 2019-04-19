2019-04-19T14:39:59+03:00
Общество

Вологжанка, задолжавшая 800 тысяч рублей своим детям, отправилась в колонию

Иван Чухнин
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В Вожеге злостная алиментщица судом отправлена в колонию.

У нее семилетняя дочь и десятилетний сын. Однако женщина не помогала деньгами и не участвовала в их воспитании.

В результате у жительницы Вожегодского района накопился долг - около 800 тысяч рублей.

Из-за неуплаты алиментов женщина уже попадала под суд: ее наказали исправительными работами. Однако она не являяялась на них. Тогда суд приговорил нерадивую мамашу к восьми месяцам лишения свободы.

Как сообщает областное Управление ФССП, за все годы мать перевела детям лишь 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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