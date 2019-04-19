2019-04-19T13:54:07+03:00
Происшествия

Под Вологдой двух пенсионеров и 27-летнюю женщину спасатели сняли с льдины

Они не смогли вернуться самостоятельно с рыбалки
Иван Чухнин
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Фото сайта Спасатель.рфФото сайта Спасатель.рф
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ЧП произошло 18 апреля на Кубенском озере у деревни Коробово. К счастью, на помощь пришли спасатели.

В Вологодском районе рыбаки оказались отрезанными от берега. Два пенсионера и 27-летняя женщина с утра вышли на подледную рыбалку. После солнечного дня промоины расширились так, что выйти с озера на берег самостоятельно не представлялось возможным. Рыбаки обратились за помощью - позвонили спасателям.

Сотрудники МЧС прибыли на место и на лодке доставили рыбаков на сушу. Об этом сообщила областная Аварийно-спасательная служба.

Напомним, выход на лед водоемов в Вологодской области строго запрещен, нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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