Под Вологдой двух пенсионеров и 27-летнюю женщину спасатели сняли с льдины
ЧП произошло 18 апреля на Кубенском озере у деревни Коробово. К счастью, на помощь пришли спасатели.
В Вологодском районе рыбаки оказались отрезанными от берега. Два пенсионера и 27-летняя женщина с утра вышли на подледную рыбалку. После солнечного дня промоины расширились так, что выйти с озера на берег самостоятельно не представлялось возможным. Рыбаки обратились за помощью - позвонили спасателям.
Сотрудники МЧС прибыли на место и на лодке доставили рыбаков на сушу. Об этом сообщила областная Аварийно-спасательная служба.
Напомним, выход на лед водоемов в Вологодской области строго запрещен, нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU