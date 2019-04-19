Домашний тиран избил девятилетнего пасынка в Череповце

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-19T13:27:28+03:00

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В Череповце 36-летний мужчина заподозрен в истязании девятилетнего пасынка. Школьник был доставлен в детскую больницу с побоями.

13 апреля избитого мальчика обнаружила дома вернувшаяся с работы мама. Она показала ребенка врачам. Медики зафиксировали побои и 16 апреля выписали мальчика из больницы.

За дело взялись следователи СКР. Они выяснили, что пьяный отчим в тот день распустил руки: несколько раз ударил и толкнул пасынка, тот упал и стукнулся лицом об пол. По версии следствия, мужчина занимался рукоприкладством регулярно.

Возбуждено уголовное дело. Домашнему тирану грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU