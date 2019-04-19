Вологодским судом осуждена нерадивая мать погибшего младенца

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-19T13:17:41+03:00

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20-летняя вологжанка, мать убитого ребенка , была осуждена в Вологде. Ее признали виновной в оставлении в опасности своих детей.

Мать получила наказание - 220 часов обязательных работ.

Как сообщала "Комсомолка", в августе 2018 года девушка оставила младенца под присмотром пьяного сожителя.

Девочка плакала, пьяный мужчина стал с силой раскачивать коляску, а потом - избивать малышку.

Младенец получил черепно-мозговую травму, от которой 1,5-месячная девочка скончалась.

Сейчас идет рассмотрение уголовного дела продолжается, причем мужчина свою вину в гибели ребенка отрицает.

Пока суд вынес приговор в отношении матери - 20 -летней девушки. Дело в том, что ее старшая дочь, которой 1 год 3 месяца, однажды сбежала из дома и пришла в магазин, одетая явно не по погоде. На пороге учреждения ребенок появился в одном белье.

ИСТОЧНИК KP.RU