Вологодским судом осуждена нерадивая мать погибшего младенца
20-летняя вологжанка, мать убитого ребенка , была осуждена в Вологде. Ее признали виновной в оставлении в опасности своих детей.
Мать получила наказание - 220 часов обязательных работ.
Как сообщала "Комсомолка", в августе 2018 года девушка оставила младенца под присмотром пьяного сожителя.
Девочка плакала, пьяный мужчина стал с силой раскачивать коляску, а потом - избивать малышку.
Младенец получил черепно-мозговую травму, от которой 1,5-месячная девочка скончалась.
Сейчас идет рассмотрение уголовного дела продолжается, причем мужчина свою вину в гибели ребенка отрицает.
Пока суд вынес приговор в отношении матери - 20 -летней девушки. Дело в том, что ее старшая дочь, которой 1 год 3 месяца, однажды сбежала из дома и пришла в магазин, одетая явно не по погоде. На пороге учреждения ребенок появился в одном белье.
ИСТОЧНИК KP.RU