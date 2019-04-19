В Шексне полностью сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-19T11:10:35+03:00

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В Шексне сгорел автомобиль. ЧП случилось ночью 19 апреля на улице Нагорной у дома №45.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, сообщение о пожаре во дворе дома поступило в 00:26. Через три минуты пожарные были на месте. Через восемь минут огонь был полностью потушен.

Однако автомобиль «Volkswagen Jetta, 2014 года выпуска, принадлежащий 45-летнему мужчине, полностью уничтожен огнем: выгорели салон и моторный отсек, обгорел весь кузов.

По всем признакам - это был умышленный поджог. Сумма ущерба устанавливается.

Полиция ищет поджигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU