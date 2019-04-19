Вологодская полиция просит опознать женщину

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-19T10:59:24+03:00

Она найдена мертвой на улице Воркутинской

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Вологжанку нашли мертвой на улице Воркутинской 18 апреля. Ориентировка на женщину распространили вологодские полицейские.

Погибшая, по всей видимости, выпала из окна одного из верхних этажей здания.

Женщина выглядит на 30–35 лет, худощавая, ростом 165 см, волосы длинной до плеч, темные.

Одета в черную куртку с капюшоном, спортивные брюки темно-синего цвета с розовыми лампасами, на ногах серебристые кроссовки.

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает информацией о погибшей, позвонить по телефонам 76–31–14, 76–31–15, 76–31–67.

ИСТОЧНИК KP.RU