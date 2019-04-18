В эти выходные до вологодских кладбищ будет пущены дополнительные автобусы
В выходные в Вологде появятся дополнительные автобусные рейсы. В эти дни из-за православных праздников многие вологжане традиционно поедут на кладбище.
20 и 21 апреля изменятся маршруты №№ 6, 14, 40 и 43, работающие на территории Вологды.
Дополнительные рейсы пустят до Пошехонского и Козицинского кладбища.
Маршрут № 43 будет продлен до остановки «Козицино» до 16.00.
Маршрута № 40 в выходные до 13:30 будет заканчиваться не на «Архангельской» , а на «Козицино».
Маршрута № 14 «Семенково - ВПЗ» до 14.00 будет проходить к «ГРС» во время движения в обоих направлениях.
Маршрут № 6 до 13.30 перенаправят в сторону остановочного пункта «с/х Пригородный».
Изменения введены с учетом православных праздников - Лазаревой субботы и Вербного воскресения.
В предстоящие выходные будет введен дополнительный маршрут № 10 «Козицино – ГРС». Он проследует по Пошехонскому ш. – ул. Преминина - ул. Ловенецкого - ул. Болонина - ул. Мишкольцской - ул. Можайского - ул. Конева - трассе М8 - ул. Конева - ул. Можайского - Пошехонскому шоссе.
От остановочного пункта «Козицино» автобус будет отходить в 08.45, 10.05, 11.25. Время отправления от Пошехонского кладбища в 08.10, 09.30, 10.50. В 12.10 рейс проследует до вокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU