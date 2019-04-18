В эти выходные до вологодских кладбищ будет пущены дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-18T17:35:05+03:00

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В выходные в Вологде появятся дополнительные автобусные рейсы. В эти дни из-за православных праздников многие вологжане традиционно поедут на кладбище.

20 и 21 апреля изменятся маршруты №№ 6, 14, 40 и 43, работающие на территории Вологды.

Дополнительные рейсы пустят до Пошехонского и Козицинского кладбища.

Маршрут № 43 будет продлен до остановки «Козицино» до 16.00.

Маршрута № 40 в выходные до 13:30 будет заканчиваться не на «Архангельской» , а на «Козицино».

Маршрута № 14 «Семенково - ВПЗ» до 14.00 будет проходить к «ГРС» во время движения в обоих направлениях.

Маршрут № 6 до 13.30 перенаправят в сторону остановочного пункта «с/х Пригородный».

Изменения введены с учетом православных праздников - Лазаревой субботы и Вербного воскресения.

В предстоящие выходные будет введен дополнительный маршрут № 10 «Козицино – ГРС». Он проследует по Пошехонскому ш. – ул. Преминина - ул. Ловенецкого - ул. Болонина - ул. Мишкольцской - ул. Можайского - ул. Конева - трассе М8 - ул. Конева - ул. Можайского - Пошехонскому шоссе.

От остановочного пункта «Козицино» автобус будет отходить в 08.45, 10.05, 11.25. Время отправления от Пошехонского кладбища в 08.10, 09.30, 10.50. В 12.10 рейс проследует до вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU