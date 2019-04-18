В Вологодской области отремонтируют 140 километров федеральных трасс
В Вологодской области отремонтируют 140 километров федеральных трасс. Такую цифру назвал начальник управления автомобильных дорог «Холмогоры» Константин Чупров.
В 2019 году приведут в порядок участки дорог Вологда — Новая Ладога, Вологда — Медвежьегорск и Москва — Архангельск.
Сейчас реконструкция ведется на 79—85 километрах трассы А-114 в Шексне.
Здесь делают четырехполосным мост через реку Шексну и участок дороги. Работы здесь завершат к 2020 году.
Четыре полосы будут и на участке трассы А-119 от Вологды до Молочного. Там запланированы три подземных перехода.
Один из них будет вблизи Майского, другой - у Семёнково, третий - у оптико-механического завода. Окончание работ — 2021 год.
Всего в 2019 году на развитие федеральных дорог в Вологодской области будет потрачено 8,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU