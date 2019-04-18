2019-04-18T16:23:01+03:00
Экономика

В Вологодской области отремонтируют 140 километров федеральных трасс

На работы будет потрачено 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Иван Чухнин
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В Вологодской области отремонтируют 140 километров федеральных трасс. Такую цифру назвал начальник управления автомобильных дорог «Холмогоры» Константин Чупров.

В 2019 году приведут в порядок участки дорог Вологда — Новая Ладога, Вологда — Медвежьегорск и МоскваАрхангельск.

Сейчас реконструкция ведется на 79—85 километрах трассы А-114 в Шексне.

Здесь делают четырехполосным мост через реку Шексну и участок дороги. Работы здесь завершат к 2020 году.

Четыре полосы будут и на участке трассы А-119 от Вологды до Молочного. Там запланированы три подземных перехода.

Один из них будет вблизи Майского, другой - у Семёнково, третий - у оптико-механического завода. Окончание работ — 2021 год.

Всего в 2019 году на развитие федеральных дорог в Вологодской области будет потрачено 8,6 миллиарда рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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