Серийный грабитель из Вологды отправился в колонию

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-18T15:32:21+03:00

Там он проведет 4, 5 года

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В Вологде суд признал виновным 38-летнего мужчину.

Он совершил разбой и грабеж с применением насилия.

22 мая 2018 года вологданин на улице Полевой попросил 10 рублей у пенсионерки. Получив отказ, он ее преследовал, затем схватил большую ветку от дерева и ударил женщину по голове. Она упала , так что он забрал пакет, в котором были кошелек, телефон и банковские карты.

На следующий день он совершил еще одно преступление. На улице Горького мужчина встретил 14-летнего мальчика и попросил телефон.

На отказ он агрессивно отреагировал, силой забрал телефон и скрылся.

На суде мвою вину подсудимый так и не признал, выдвигая в свою защиту различные версии случившегося.

Но очными ставками, результатами экспертиз и следственными действий его вина была доказана.

Суд отправил его на 4,5 года в колонию общего режима. Осужденный обжаловал приговор, но вышестоящим судом его жалоба была отклонена, приговор оставлен без изменения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU