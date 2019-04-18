Под Вологдой горел цех пиломатериалов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-18T15:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Цех по сушке пиломатериалов сгорел под Вологдой. Крупный пожар произошел 17 апреля в поселке Кипелово. Около 14:30 там загорелось кирпичное здание сушильного цеха пиломатериалов. Оно принадлежит ООО «ОКАДРЕВ Вологда».

По сигналу тревоги на улицу Кооперативную выехало восемь единиц техники. Однако, огнем уже была объята крыша здания. Всего повреждено около 100 квадратных метров крыши.

Ущерб подсчитывается.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU