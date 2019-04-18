Вологодский военный суд осудил Кокорина с другом за грабеж

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-18T14:45:32+03:00

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Молодые люди сбежали с алкоголем из "Пятерочки", оттолкнув кассира. 16 апреля вологодский гарнизонный военный суд вынес приговор Максиму Огаркову 1998 г.р., военнослужащему по контракту войсковой части 73941, и Максиму Кокорину 2000 г.р,. Они признаны виновными в грабеже группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Дело в том, что 19 января 2019 года друзья выпивали у знакомого в одном из домов по улице Кузнецова в Великом Устюге. Когда выпивка закончилась, Огарков предложил спиртное украсть. Они направились в магазин "Пятерочка", что на улице Кирова.

Там друзья взяли с прилавка три литровые бутылки водки. Всего нужно было заплатить 914 рублей 34 копейки. Но ребята спрятали бутылки под одежду и попытались пройти через кассу.

Когда кассир остановила юношей, то Огарков толкнул женщину в грудь, и товарищи сбежали из магазина.

В суде молодые люди раскаялись в преступлении.

В результате гарнизонный военный суд назначил наказание Максиму Огаркову в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, Максиму Кокорину — в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием из его заработной платы 10% в доход государства.

Кроме того, суд взыскал в федеральный бюджет процессуальные издержки с Огаркова — в размере 9 947 рублей 50 копеек, с Кокорина — в размере 7 877 рублей 50 копеек.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU