Вологодская пенсионерка едва не погибла под американским "Крайслером"
Водитель скрылся с места ДТП
Владелец иномарки надеялся избежать ответственности. Фото отдела ГИБДД.
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ДТП случилось в Вологде среду, 17 апреля, в 10:15. У дома № 32 на улице Предтеченской под американской машиной едва не погибла пожилая женщина.
Водитель автомобиля «Крайслер Крузер» двигался по тротуару вдоль улицы Предтеченской задним ходом.
Он не заметил стоявшую на нем 75-летнюю женщину.
Женщина упала, а водитель скрылся с места происшествия.
Однако полицейские сумели его разыскать: закононепослушным оказался 44-летний мужчина.
У пенсионерки диагностированы многочисленные ушибы, она отправлена залечивать травмы дома, сообщает городской отдел ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU