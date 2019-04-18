Вологодская пенсионерка едва не погибла под американским "Крайслером"

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-18T12:06:58+03:00

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ДТП случилось в Вологде среду, 17 апреля, в 10:15. У дома № 32 на улице Предтеченской под американской машиной едва не погибла пожилая женщина.

Водитель автомобиля «Крайслер Крузер» двигался по тротуару вдоль улицы Предтеченской задним ходом.

Он не заметил стоявшую на нем 75-летнюю женщину.

Женщина упала, а водитель скрылся с места происшествия.

Однако полицейские сумели его разыскать: закононепослушным оказался 44-летний мужчина.

У пенсионерки диагностированы многочисленные ушибы, она отправлена залечивать травмы дома, сообщает городской отдел ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU