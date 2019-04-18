В Вологодской области на четвертые сутки нашли потонувшего малыша

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-18T11:45:25+03:00

Его вынесло к кустам в 150 метрах от трагедии

Изменить размер текста: A A

Закончились поиски шестилетнего мальчика в Кичменско - Городецком районе.

Напомним, двое шестилетних мальчиков гуляли в минувшее воскресенье около реки Кичменьга у деревни Ушаково.

Один из них вышел на лед и провалился. Тут же течение затащило его под ледяной панцирь.

Его друг помчался за помощью, но спасти ребенка было уже нельзя.

В тот же день спасатели и местные жители приступили к поискам. Сложность состояла в том, что река частично покрыта некрепким льдом. В месте, где мальчик провалился, глубина реки составляла более 2 метров.

Каждый день количество задействованных в поисках людей увеличивалось. 17 апреля на место поисков приезжал руководитель областной МЧС. Было принято решение привлечь к поисковым работам водолазов. Напомним, большая группировка МЧС, оснащенная техникой, находится в соседнем, Великоустюгском райне

В среду к поисковым работам присоединились водолазы, прибывшие накануне из Вытегры. За сутки было совершено 5 водолазных спусков. Обследовано дно реки в трёх местах.

Лишь 17 апреля в начале 11-го часа утра тело ребенка было обнаружено одним из волонтеров в кустах в 150 метрах от места трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU