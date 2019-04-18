Две мины были обнаружены в пруду в Вологодской области
Они лежали на дне водоема
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Две мины были найдены в Грязовецком районе: пакет с боеприпасами лежал на дне пруда. Накануне летнего сезона водоем стали чистить и наткнулись на необычную находку.
Как сообщили в областном управлении Росгвардии, сигнал о пакете с металлическими предметами поступил 17 апреля. На место выехали саперы вологодского ОМОНа. Специалисты обследователи найденные предметы. Оказалось, что это мины. Но - учебные, ТМ-62.
То есть опасности они ни для кого не представляют.
Однако, как мины попали в пруд - будет проведена проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU