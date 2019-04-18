2019-04-18T11:08:24+03:00
Происшествия

Две мины были обнаружены в пруду в Вологодской области

Они лежали на дне водоема
Иван Чухнин
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Две мины были найдены в Грязовецком районе: пакет с боеприпасами лежал на дне пруда. Накануне летнего сезона водоем стали чистить и наткнулись на необычную находку.

Как сообщили в областном управлении Росгвардии, сигнал о пакете с металлическими предметами поступил 17 апреля. На место выехали саперы вологодского ОМОНа. Специалисты обследователи найденные предметы. Оказалось, что это мины. Но - учебные, ТМ-62.

То есть опасности они ни для кого не представляют.

Однако, как мины попали в пруд - будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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