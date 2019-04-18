Главного врача областного тубдиспансера уволили из-за работавших у него сыновей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-18T10:48:14+03:00

Он не уведомил начальство о конфликте интересов

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Прокуратура при проверке в Вологодском противотуберкулезном диспансере выяснила, что на должностях заместителя главврача и врача-рентгенолога работали сыновья руководителя медучреждения.

Согласно закону, главный врач должен был уведомить о такой ситуации департамент здравоохранения, чтобы были приняты меры по исключению конфликта интересов. Однако, этого сделано не было.

Из-за такого нарушения департамент здравоохранения разрушил семейственность: расторг с главврачом трудовой договор, сообщает Вологодская областная прокуратура.

Не вышло династии и в другом бюджетном учреждении: в физкультурно-спортивном центре в Вологде сын руководителя более года работал инструктором-методистом. При этом отец не уведомил вышестоящие органы о конфликте интересов.

Там обошлось привлечением чадолюбителя к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU