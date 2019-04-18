Главного врача областного тубдиспансера уволили из-за работавших у него сыновей
Прокуратура при проверке в Вологодском противотуберкулезном диспансере выяснила, что на должностях заместителя главврача и врача-рентгенолога работали сыновья руководителя медучреждения.
Согласно закону, главный врач должен был уведомить о такой ситуации департамент здравоохранения, чтобы были приняты меры по исключению конфликта интересов. Однако, этого сделано не было.
Из-за такого нарушения департамент здравоохранения разрушил семейственность: расторг с главврачом трудовой договор, сообщает Вологодская областная прокуратура.
Не вышло династии и в другом бюджетном учреждении: в физкультурно-спортивном центре в Вологде сын руководителя более года работал инструктором-методистом. При этом отец не уведомил вышестоящие органы о конфликте интересов.
Там обошлось привлечением чадолюбителя к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU