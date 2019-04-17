Женщина-мошенник умела превращать бижутерию в золото

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-17T17:46:48+03:00

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Череповецкий горсуд вынес приговор женщине, умевшей выдавать бижутерию за золото.

Она обвинена в мошенничестве.

Женщина брала дешевые цепочки, вставляла в них звенья из золота 585 пробы с настоящих украшений, после чего сдавала драгоценности в ломбард.

Таким образом ей удалось "наварить" на семи цепочках 142 тысячи рублей.

Как соообщает прокуратура Череповца, на суде аферистка заявила, что такая сумма не стоит привлечения к уголовной ответственности.

Она уже компенсировала большую часть ущерба, пообещав выплатить оставшиеся деньги после вступления в силу приговора.

Суд назначил ей наказание: 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает объединенная пресс-служба судов по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU