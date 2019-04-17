2019-04-17T17:46:48+03:00
Происшествия

Женщина-мошенник умела превращать бижутерию в золото

Она обманула специалистов нескольких ломбардов
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Череповецкий горсуд вынес приговор женщине, умевшей выдавать бижутерию за золото.

Она обвинена в мошенничестве.

Женщина брала дешевые цепочки, вставляла в них звенья из золота 585 пробы с настоящих украшений, после чего сдавала драгоценности в ломбард.

Таким образом ей удалось "наварить" на семи цепочках 142 тысячи рублей.

Как соообщает прокуратура Череповца, на суде аферистка заявила, что такая сумма не стоит привлечения к уголовной ответственности.

Она уже компенсировала большую часть ущерба, пообещав выплатить оставшиеся деньги после вступления в силу приговора.

Суд назначил ей наказание: 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает объединенная пресс-служба судов по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект Игоря Ручина "Сугорье" снова переехал
В Вологде эвакуировали суд, в котором вчера освободили Варвару Караулову
Играючи: вологжане стали долларовыми миллиардерами
Городские депутаты рассказали о своих доходах
Клещи берут вологжан в клещи
В системе УФСИН поймали покровителя сидельцев
Череповчанин два месяца жил по чужой банковской карте
"Газель" сбила 12-летнюю девочку на переходе
Вологжанин ограбил школьника прямо в магазине
Череповецкие подростки дубинками измесили бездомную
На Вологодчине закрыли 41 казино
В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика
В Чагоде сгорел трехквартирный дом
Растлителю за чудовищные преступления грозит 20 лет тюрьмы
Из-за взрывных работ под Великим Устюгом нужно эвакуировать 450 человек
В Вологодской области мусорный тариф изменят, но не скоро
Мужчина страдал от пьянства отчима и сжег его
В Вологодской области за сутки выявили три фальшивые пятитысячные банкноты
Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии