Проект Игоря Ручина "Сугорье" снова переехал
На сей раз в Горицы
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"Сугорье" снова переехало. Масштабный проект Игоря Ручина меняет место расположения.
Об этом на межрегиональной выставке «Ворота Севера», состоявшейся в Вологде, заявление сделал сам организатор - Игорь Ручин.
15 лет назад проект появился в Белозерске. Несколько дет назад переехал на причал Кузино, что в Кирилловском районе.
Новое место дисклокации - поселок Горицы Кирилловского района. В Горицах срочно ведутся работы. Но экскурсии уже вот-вот начнутся: 20 апреля.
Игорь Ручин объяснил так очередную миграцию: «несовпадение взглядов на дальнейшее существование проекта» с собственником строений «Сугорья» в Кузине.
ИСТОЧНИК KP.RU