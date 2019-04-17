2019-04-17T16:12:08+03:00
Общество

Проект Игоря Ручина "Сугорье" снова переехал

На сей раз в Горицы
Иван Чухнин
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"Сугорье" снова переехало. Масштабный проект Игоря Ручина меняет место расположения.

Об этом на межрегиональной выставке «Ворота Севера», состоявшейся в Вологде, заявление сделал сам организатор - Игорь Ручин.

15 лет назад проект появился в Белозерске. Несколько дет назад переехал на причал Кузино, что в Кирилловском районе.

Новое место дисклокации - поселок Горицы Кирилловского района. В Горицах срочно ведутся работы. Но экскурсии уже вот-вот начнутся: 20 апреля.

Игорь Ручин объяснил так очередную миграцию: «несовпадение взглядов на дальнейшее существование проекта» с собственником строений «Сугорья» в Кузине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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