На Вологодчине закроют букмейкерские конторы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-18T16:02:09+03:00

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В Вологодской области 1 июня закроются все пункты приема ставок. Областной бюджет лишится 3 миллионов рублей.

Сейчас на территории региона работает более 19 контор, они работают благодаря федеральному разрешению. Однако сейчас законодательство изменилось, работать или нет - должны решать регионалы.

Президент СРО «Ассоциация Букмекерских контор» попросил вологжан разрешить букмейкерские конторы, но вологодские законодатели, губернатор области, общественная палата и прокуратура сказали дружно "нет".

По мнению вологжан, организаторы азартных игр наносят вред: в области известны случаи, когда граждане влезали в долги и лишались жилья.

Сейчас в Вологде и Череповце действует 19 пунктов по приему ставок. С 1 июня все они должны быть закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU