В Вологде эвакуировали суд, в котором вчера освободили Варвару Караулову

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-17T18:15:41+03:00

Есть версия, что это учебная тревога

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В Вологде эвакуировали городской суд, в котором вчера по УДО освободили Варвару Караулову.

По словам работников суда, это учебная тревога: на втором этаже знадия, что на улице Гоголя, якобы, было возгорание.

На место выезжали две пожарные машины, все сотрудники выведены на улицу.

Как прокомментировала пресс-служба МЧС по Вологодской области, в административном зданиии проходило пожарно-тактическое занятие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="480" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/703786" frameborder="0"></iframe> В Вологде эвакуировали суд, который накануне освободил Варвару Караулову.

ИСТОЧНИК KP.RU