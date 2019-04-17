В Вологде эвакуировали суд, в котором вчера освободили Варвару Караулову
Есть версия, что это учебная тревога
Фото предоставлено Светланой Марковой.
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В Вологде эвакуировали городской суд, в котором вчера по УДО освободили Варвару Караулову.
По словам работников суда, это учебная тревога: на втором этаже знадия, что на улице Гоголя, якобы, было возгорание.
На место выезжали две пожарные машины, все сотрудники выведены на улицу.
Как прокомментировала пресс-служба МЧС по Вологодской области, в административном зданиии проходило пожарно-тактическое занятие.
В Вологде эвакуировали суд, который накануне освободил Варвару Караулову.
ИСТОЧНИК KP.RU