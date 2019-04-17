Играючи: вологжане стали долларовыми миллиардерами

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-17T14:13:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженцы Вологды стали долларовыми миллиардерами. Агенство Bloomberg причислил к миллиардерам двух братьев - созданная ими компания по разработке игр оценена в $1, 4 млрд.

Выпускники местного вуза Игорь и Дмитрий Бухманы начали разрабатывать игры в 2001 году. Сейчас компания имеет несколько филиалов и головной офис в Ирландии.

Офисы компании находятся Москве, Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Ереване, Киеве, Вологде, Воронеже, Иваново, Калининграде, Петрозаводске, Харькове, Новосибирске, Челябинске, Великом Новгороде и Ростове-на-Дону. Сегодня команда состоит из более чем 1000 профессионалов, которых Playrix неустанно собирает по разным городам и странам. Практически всегда в компании есть вакансии - она продолжает расширяться и совершенствоваться.

Компания выпустила, в частности, такие известные игры как Homescapes, Gardenscapes, Fishdom и Township. Большую часть заработка Playrix приносят покупки внутри приложений.

Как сообщают аналитики из App Annie, в 2018-м Playrix заняла девятое место по выручке в рейтинге издателей мобильных игр для iOS и Google Play.

В октябре 2018-го аналитическая фирма Sensor Tower опубликовала цифру общей выручки только от двух проектов — Gardenscapes и Homescapes. Она составила $1,3 млрд.

В августе 2017-го Playrix был зафиксирован такой момент: Playrix занял 1-е место по суммарным доходам от Google Play и App Store в Европе, при этом обогнав Rovio, разработчиков популярной игры Angry Birds.

По итогам 2017-го Россия вошла в топ-10 стран по объему трат пользователей на приложения в Google Play и заняла 12-е место в App Store по этим показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU