Городские депутаты рассказали о своих доходах

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-17T12:22:21+03:00

Разница между бедными и богатыми - почти 100 раз

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Противокоррупционное законодательство позволяет каждому посмотреть - сколько же зарабатывают слуги народа.

Сведения о доходах и имуществе депутатов за минувший 2108 год опубликованы на официальном сайте Вологодской городской Думы.

Самый высокий доход показал предприниматель Михаил Тихомиров - тот самый, который поставил в Вологде знак "Я люблю Паклю" на основание советского памятника. (Интересно, что вологодские писатели более 10 лет добивались установки памятной доски Виктору Астафьеву, - примеч. ред..) Михаил заявил о доходе в 41,5 миллиона рублей. В его парке - шесть автомобилей.

Бизнесвумен Алла Климова сообщила о доходе 33 миллиона рублей, в ее собственности БМВ Х6.

Нижняя граница депутатских доходов находится на уровне 450 тысяч рублей в год.

У Ирины Ярмолович - 454,7 тысячи рублей, но это не мешает ей обладать автомобилем Субару Форестер. У Евгения Абрамова - 451 тысяча рублей. .

Председатель гордумы Юрий Сапожников указал доход 3 миллиона 976 тысяч рублей. Он один из немногих, кто получает зарплату как депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU