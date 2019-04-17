2019-04-17T12:00:14+03:00
Общество

Клещи берут вологжан в клещи

В Вологодской области за неделю зафиксировано более 30 укусов
Иван Чухнин
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31 житель региона, в том числе 16 детей, только за одну неделю обратился к медикам с жалобой на укус клеща.

Активность клещей зафиксирована в 13 городах и районах области. Только в Вологде - восемь опасных случаев.

Все клещи были исследованы.

Интересно, что девять человек из 31 человек оказались привитыми от клещевых инфекций. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора областного Управления Роспотребнадзора Сергея Смелкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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