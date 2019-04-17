В системе УФСИН поймали покровителя сидельцев
В Вологодской области в системе УФСИН поймали еще одного мздоимца.
За получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями перед судом предстанет бывший сотрудник великоустюгской колонии № 3 общего режима.
Как сообщает следствие, с февраля по ноябрь прошлого года он брал вознаграждения от сидельцев. У одного он получил сумму, которая не называется. А у другого вымогал 200 тысяч рублей.
Жена осужденного вручила оборотню в погонах 145 тысяч рублей. Но потом его задержали.
Уголовные дела были возбуждены по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством).
Вероятно, на месте сидельца вскоре окажется сам сотрудник УФСИН.
Как комментируют юристы, за взятку грозит штраф - 10 - 20-кратый размер взятки, а также от 7 до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU