2019-04-17T11:52:43+03:00
Происшествия

В системе УФСИН поймали покровителя сидельцев

Ему грозит штраф и колония
Иван Чухнин
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В Вологодской области в системе УФСИН поймали еще одного мздоимца.

За получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями перед судом предстанет бывший сотрудник великоустюгской колонии № 3 общего режима.

Как сообщает следствие, с февраля по ноябрь прошлого года он брал вознаграждения от сидельцев. У одного он получил сумму, которая не называется. А у другого вымогал 200 тысяч рублей.

Жена осужденного вручила оборотню в погонах 145 тысяч рублей. Но потом его задержали.

Уголовные дела были возбуждены по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством).

Вероятно, на месте сидельца вскоре окажется сам сотрудник УФСИН.

Как комментируют юристы, за взятку грозит штраф - 10 - 20-кратый размер взятки, а также от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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