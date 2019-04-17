Череповчанин два месяца жил по чужой банковской карте
Череповчанин два месяца пользовался чужой банковской карточкой. Всего он истратил 90 тысяч рублей.
Как сообщает УМВД области, хищение крупной денежной суммы с чужой банковской карты раскрыли в Череповце полицейские.
49-летний житель города пришел в полицию - с его счета пропали 90 тысяч рублей.
Он оформил кредит в банке, и буквально сразу ему стали звонить банкиры со странным требованием - погасить задолженность, хотя он регулярно вносил платежи.
В банке выяснилось, что, помимо кредита, ему выдали кредитную карту на 100 тысяч рублей, по которой и наступила задолженность.
Но мужчина не мог вспомнить о таком факте. Он предположил, что мог обронить кредитку и ею кто-то пользуется.
По записям видеокамер под подозрение попал ранее судимый 40-летний череповчанин.
Выяснилось, что мужчина нашел банковскую карту на тротуаре. Так как ею можно было оплачивать покупки на кассах без пин-кода, он стал карточкой активно пользоваться.
Для таких его действий нашлась статья: УК - Мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Наказание за такое преступление может составить пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU