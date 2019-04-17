2019-04-17T11:38:05+03:00
Происшествия

Череповчанин два месяца жил по чужой банковской карте

Иван Чухнин
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Череповчанин два месяца пользовался чужой банковской карточкой. Всего он истратил 90 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД области, хищение крупной денежной суммы с чужой банковской карты раскрыли в Череповце полицейские.

49-летний житель города пришел в полицию - с его счета пропали 90 тысяч рублей.

Он оформил кредит в банке, и буквально сразу ему стали звонить банкиры со странным требованием - погасить задолженность, хотя он регулярно вносил платежи.

В банке выяснилось, что, помимо кредита, ему выдали кредитную карту на 100 тысяч рублей, по которой и наступила задолженность.

Но мужчина не мог вспомнить о таком факте. Он предположил, что мог обронить кредитку и ею кто-то пользуется.

По записям видеокамер под подозрение попал ранее судимый 40-летний череповчанин.

Выяснилось, что мужчина нашел банковскую карту на тротуаре. Так как ею можно было оплачивать покупки на кассах без пин-кода, он стал карточкой активно пользоваться.

Для таких его действий нашлась статья: УК - Мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Наказание за такое преступление может составить пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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