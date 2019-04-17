"Газель" сбила 12-летнюю девочку на переходе
Девочка получила ушибы и ссадины
Изменить размер текста:
В Вытегорском районе школьница попала под машину. .
ДТП случилось во вторник, днем, на Архангельском тракте райцентра. .
"Газелью" управлял мужчина 1975 года рождения. По нерегулируемому пешеходному переходу пересекала дорогу 11-летняя школьница. Водитель не заметил её и сбил.
У девочки - ушибы и ссадины. Она будет проходить амбулаторное лечение.
"Устанавливаются все обстоятельства аварии," – сообщили в ГИБДД УМВД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU