2019-04-17T09:57:59+03:00
Происшествия

"Газель" сбила 12-летнюю девочку на переходе

Девочка получила ушибы и ссадины
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вытегорском районе школьница попала под машину. .

ДТП случилось во вторник, днем, на Архангельском тракте райцентра. .

"Газелью" управлял мужчина 1975 года рождения. По нерегулируемому пешеходному переходу пересекала дорогу 11-летняя школьница. Водитель не заметил её и сбил.

У девочки - ушибы и ссадины. Она будет проходить амбулаторное лечение.

"Устанавливаются все обстоятельства аварии," – сообщили в ГИБДД УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина-мошенник умела превращать бижутерию в золото
Проект Игоря Ручина "Сугорье" снова переехал
В Вологде эвакуировали суд, в котором вчера освободили Варвару Караулову
Играючи: вологжане стали долларовыми миллиардерами
Городские депутаты рассказали о своих доходах
Клещи берут вологжан в клещи
В системе УФСИН поймали покровителя сидельцев
Череповчанин два месяца жил по чужой банковской карте
Вологжанин ограбил школьника прямо в магазине
Череповецкие подростки дубинками измесили бездомную
На Вологодчине закрыли 41 казино
В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика
В Чагоде сгорел трехквартирный дом
Растлителю за чудовищные преступления грозит 20 лет тюрьмы
Из-за взрывных работ под Великим Устюгом нужно эвакуировать 450 человек
В Вологодской области мусорный тариф изменят, но не скоро
Мужчина страдал от пьянства отчима и сжег его
В Вологодской области за сутки выявили три фальшивые пятитысячные банкноты
Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии