"Газель" сбила 12-летнюю девочку на переходе

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-17T09:57:59+03:00

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В Вытегорском районе школьница попала под машину. .

ДТП случилось во вторник, днем, на Архангельском тракте райцентра. .

"Газелью" управлял мужчина 1975 года рождения. По нерегулируемому пешеходному переходу пересекала дорогу 11-летняя школьница. Водитель не заметил её и сбил.

У девочки - ушибы и ссадины. Она будет проходить амбулаторное лечение.

"Устанавливаются все обстоятельства аварии," – сообщили в ГИБДД УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU