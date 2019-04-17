Вологжанин ограбил школьника прямо в магазине
Он ударил мальчика по лицу и забрал деньги
Изменить размер текста:
Ребенка ограбили прямо среди белого дня в магазине в Вологде.
Происшествие случилось 8 января в магазине на улице Преображенского в Вологде.
В магазин пришел двенадцатилетний школьник с другом. Неожиданно к ребятам подошел незнакомый пьяный мужчина.
Он потребовал у мальчика отдать ему деньги. Видя, что подросток не собирается это делать, он ударил ребенка по лицу, забрал наличные и скрылся.
Грабителя нашли и задержали. На него было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает региональное управление СК РФ, сейчас расследование завершено. И в скором времени 25-летнего вологжанина ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU