2019-04-17T09:48:35+03:00
Общество

Вологжанин ограбил школьника прямо в магазине

Он ударил мальчика по лицу и забрал деньги
Иван Чухнин
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Ребенка ограбили прямо среди белого дня в магазине в Вологде.

Происшествие случилось 8 января в магазине на улице Преображенского в Вологде.

В магазин пришел двенадцатилетний школьник с другом. Неожиданно к ребятам подошел незнакомый пьяный мужчина.

Он потребовал у мальчика отдать ему деньги. Видя, что подросток не собирается это делать, он ударил ребенка по лицу, забрал наличные и скрылся.

Грабителя нашли и задержали. На него было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает региональное управление СК РФ, сейчас расследование завершено. И в скором времени 25-летнего вологжанина ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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