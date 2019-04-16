Череповецкие подростки дубинками измесили бездомную

16 Апр 18:23 2019-04-16T18:23:55+03:00

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В минувший понедельник в городе металлургов зафиксировано нападение на бездомную женщину. По показаниям очевидцев, жертву избили подростки с дубинками. Пострадавшая доползла до автостоянки, где уже местные жители помогли вызвать скорую помощь: медики диагностировали травмы рук и головы.

Полиция разыскивает виновников преступления, обстоятельства дела уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU