2019-04-16T18:23:55+03:00
Происшествия

Череповецкие подростки дубинками измесили бездомную

В 19 вечера около фанерно-мебельного комбината произошло ЧП
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В минувший понедельник в городе металлургов зафиксировано нападение на бездомную женщину. По показаниям очевидцев, жертву избили подростки с дубинками. Пострадавшая доползла до автостоянки, где уже местные жители помогли вызвать скорую помощь: медики диагностировали травмы рук и головы.

Полиция разыскивает виновников преступления, обстоятельства дела уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24